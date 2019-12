‘Regala un panettone ai senzatetto salentini’, parte l’iniziativa di Salento Rinasce per un Natale da ‘esseri umani’

È il dolce tipico del Natale italiano, un pensiero che si è soliti regalare a chi si conosce e alle persone a cui si vuole bene. Stiamo parlando del panettone, sia nella sua versione tradizionale che in quelle più moderne che danno spazio ai gusti e alle tendenze delle nuove generazioni.

Eppure quel gesto così bello di ricevere un panettone da mettere sotto l’albero o sulla dispensa non tutti lo possono vivere. Ci sono persone che in queste vacanze di Natale non solo non riceveranno un pensiero – fa niente, può succedere a tutti di attraversare un momento particolare nella vita in cui non si ha la possibilità di fare o di ricevere un regalo più o meno importante – ma non a avranno nemmeno un semplice panettone di buon augurio.

È su quel gesto più che sul valore in sé del regalo che l’associazione Salento Rinasce apre il cuore e le porte della sua sensibilità ed avvia una raccolta da destinare ad una categoria particolare, quella dei senzatetto.

Stiamo parlando dei clochard, di quegli uomini e quelle donne che troppo spesso in maniera sbrigativa vengono chiamati barboni. Per uno dei tanti casi dell’esistenza umana si sono trovati a non avere più un’abitazione in cui soggiornare e si arrangiano come possono. Caldo o freddo che il Buon Dio mandi sulla terra. Per loro niente albero di natale addobbato a festa e niente di niente.

Perché non avere allora un piccolo pensiero nei loro confronti? Già, andrebbe bene anche un panettone! Un dolce natalizio da regalare per far sentire loro che la nostra comunità non ha perso la memoria di chi vive senza un tetto. Un gesto semplice per far sentire l’abbraccio di una collettività che sa essere tale proprio perché non dimentica chi è in difficoltà.

Sarà sufficiente contattare il 327.5855754 per far recapitare un panettone ai tanti senzatetto di Lecce e provincia e per rendere il Natale una festa cristiana per davvero.