Calze, merendine e dolci per il giorno della Befana. Salento Rinasce “Regala un sorriso” ai bimbi bisognosi

Le festività volgono al termine, ancora pochi giorni e come recita l’adagio popolare “L’Epifania tutte le feste si porta via”. In tanti, studenti soprattutto, saranno rattristati dal fatto che si tornerà alla solita routine quotidiana: studio, lavoro e così via. In molti, però, sperano che tutto finisca quanto prima, anche e soprattutto perché, nel periodo delle festività natalizie, tra pranzi, cene, panettoni e pietanze varie, dolci compresi, si è persa di vista la bilancia e il peso forma, inevitabilmente, è un ricordo lontano.

In molti, ma non tutti. Perché, la crisi economica che attanaglia da oltre un decennio il nostro Paese fa sì che, giorno dopo giorno, siano troppe le famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e in moltissimi casi entrambi; per loro problemi di linea non esistono, costretti come sono a dover tirare sempre la cinghia. Le festività natalizie sono giornate qualsiasi, durante le quali ci si deve necessariamente arrovellare per superare le problematiche quotidiane.

Principali “vittime” di tali situazioni sono come sempre i bambini che in occasione del Santo Natale non hanno trovato alcunché sotto l’albero e naturalmente è difficile che anche la Befana passi da casa loro per portare la calza.

Fortunatamente, per lenire la tristezza vengono incontro le associazioni di volontariato che la sera di Natale e di Capodanno organizzano cene solidali, acquistano oggetti da poter destinare loro e danno vita a una serie smisurata di iniziative. Fortunatamente, ripetiamo.

Uno dei sodalizi più attivi sul territorio salentino è l’Associazione Salento Rinasce, presieduta da Raffaele Longo, non nuova a progetti finalizzati a dare aiuto e conforto ai più bisognosi. L’ultimo in ordine di tempo quello di regalare un panettone ai senzatetto. Ma ricordiamo anche, alcuni mesi prima, la raccolta di penne, zaini, matite e via dicendo, da destinare agli studenti in stato di indigenza in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

La mission di Salento Rinasce, però, non conosce un attimo di tregua e, naturalmente, non poteva fermarsi proprio il giorno dell’Epifania ed è partita, così, l’iniziativa “Regala un sorriso”, che consiste nel donare calze, merendine e altri dolciumi che il 6 gennaio saranno distribuiti a bambini meno fortunati del territorio salentino. Chi volesse contribuire potrà farlo telefonando al numero 327.5855754

Certo non si risolveranno di colpo tutte le necessità, ma sarà un piccolo pensiero per alleviare i problemi con cui spesso questi bambini sono costretti a doversi confrontare.