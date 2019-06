Gelati e succhi di frutta per bimbi bisognosi e anziani, parte l’iniziativa del “Pronto soccorso dei poveri”

Venerdì 21 giugno, una data simbolica questa. Oggi, infatti, per il calendario è il solstizio d’estate, in poche parole ci si lascia alle spalle la primavera e prende il via la bella stagione.

Quest’anno, diciamolo pure, si è fatta attendere non poco, si è fatta desiderare come una bellissima donna ma, fortunatamente, da due settimane è giunta in tutto il suo splendore.

Le temperature si sono alzate a dismisura e l’abbigliamento pesante ha lasciato spazio a canotte e short. Molte persone hanno iniziato a recarsi presso le nostre bellissime località rivierasche e per vincere il caldo le vendite di succhi di frutta e gelati non poteva che avere un’impennata. Per chi se lo può permettere…

Sono cinque milioni, dati Istat, gli italiani che vivono una condizione di povertà assoluta, pari all’8,4 dell’intera popolazione. Nel Sud, poi, la situazione è ancor più grave dove si registrano picchi altissimi.

Sono in tante le famiglie che non hanno di che vivere, che non hanno di che sfamarsi e per loro, anche acquistare gelato diventa una vera e propria impresa titanica.

Fortunatamente c’è il mondo del volontariato che cerca di sopperire in tutti i modi alle carenze che la povertà impone e che cerca di dare una mano a chi veramente ne ha bisogno.

In provincia di Lecce c’è l’associazione “Pronto soccorso dei poveri” del Presidente Tommaso Prima, che quotidianamente dà vita a numerose iniziative destinate a dare sollievo alle persone indigenti.

Il sodalizio salentino per dare per ristorare dal caldo a bimbi poveri e anziani bisognosi, infatti, ha dato il via a una raccolta solidale di succhi di frutta e gelati. Per chi volesse contribuire a dare una mano all’associazione e partecipare alla raccolta potrà rivolgersi all’ente al numero di telefono 346.9537000.