Torna il Captain’s Day: domenica a Santa Caterina la V edizione della regata

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Captain’s Day, la regata dedicata a Giuseppe Caggia, organizzata dal Circolo Nautico “La Lampara” e giunta alla sua quinta edizione. Un evento divenuto ormai imprescindibile per tutti gli appassionati del mondo della vela che il prossimo 7 luglio potranno “immergersi” tra le acque della costiera neretina nel memorial di Giuseppe Caggia, il trentasettenne di Galatina che cinque anni fa perse la vita in un tragico incidente motociclistico.

La regata, autorizzata dall’VIII Zona FIV con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Nardò e della Pro Loco di S. Caterina, è organizzata dal C.N. La Lampara asd, in collaborazione con la Lega Navale Italiana Delegazione di S. Caterina di Nardò, l’Associazione “Vela e Salute Onlus” e grazie anche agli sponsor, sempre presenti per questa iniziativa: Quarta Caffè, Banca Popolare Pugliese, Marina Santa Caterina, Costa del Sud Diving Service e Gelateria “Gelosia”.

Chi era Giuseppe Caggia

Giuseppe Caggia Caggia, nato a Galatina, vissuto a Lecce, ma autentico amante del mare di Santa Caterina, laureato in Giurisprudenza, contava su due sviscerali passioni: il mare e ogni tipo di imbarcazione per cavalcarlo, e le moto. Sulla due ruote di un amico (una BMW Gs 1200), però, la sera del 6 agosto 2014, complice un violento temporale che ha reso viscido il manto stradale di Santa Caterina, il giovane salentino ha perso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro una parete. Non c’è stato nulla da fare per Giuseppe.

La Famiglia Caggia fa parte attiva del circolo de “La Lampara”, e così il gruppo nautico ha deciso di ricordare il loro figlio prematuramente scomparso con l’organizzazione del primo “Captain’s Day”: una regata di classe optima con partenza in mattinata al largo dello stesso Circolo, e premiazione fissata nel pomeriggio.

Sarà anche quest’anno una giornata all’insegna del ricordo e della festa per tutti i regatanti, i loro accompagnatori e per chi seguirà i piccoli velisti dal Lungomare di S. Caterina.