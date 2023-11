Autunno tempo di raccolta dei funghi, i consigli della Asl di Lecce

Come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, inizia la stagione della raccolta dei funghi e, per questi motivi, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, dispensa ai cittadini raccomandazioni e consigli per la raccolta, la conservazione e il consumo dei funghi spontanei.

All’interno del Dipartimento di Prevenzione operano i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Nord e Area Sud nei quali sono istituiti i Centri di Controllo Micologico che agiscono nel campo della prevenzione delle intossicazioni da funghi.

A loro è demandato il controllo dei funghi freschi spontanei destinati al consumo diretto (autoconsumo), la certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio e alla somministrazione negli esercizi di ristorazione e gastronomie, il supporto e consulenza alle strutture ospedaliere e ai Medici di medicina generale in caso di intossicazione da ingestione di funghi velenosi, la formazione per il rilascio del ‘permesso di raccolta’.

Le raccomandazioni

I Centri di Controllo Micologico raccomandano ai cittadini di attenersi scrupolosamente ad alcune e semplici regole:

Non consumare i funghi non controllati prima da un micologo della Asl; Consumarne in quantità moderate; Non darne in pasto ai bambini; Non mangiarne in gravidanza; Consumare solo funghi in perfetto stato di conservazione; Consumare i funghi ben cotti e masticarli correttamente; Sbollentare i funghi prima del congelamento e consumarli entro sei mesi; Non consumare funghi raccolti lungo le strade, vicino a centri industriali e campi coltivati; Non regalare i funghi raccolti, se non controllati da un micologo della ASL; Prestare attenzione alla conservazione domestica: nei funghi sott’olio si può sviluppare la tossina botulinica.

Presso i Centri di Controllo Micologico, negli orari di apertura al pubblico, è inoltre possibile: verificare gratuitamente la commestibilità dei funghi epigei spontanei raccolti e ricevere consigli adeguati per una raccolta sicura, su come trattare i funghi prima del consumo (pulizia, quali parti non consumare, tempi di cottura, consigli per una corretta conservazione etc.) e indicazioni su come comportarsi in seguito a eventuali problemi di salute dopo il consumo di funghi: chi chiamare, cosa dire, cosa conservare per poter individuare esattamente la causa dell’intossicazione.

La raccolta dei funghi, sia a scopo professionale che amatoriale, è riservata ai possessori del “permesso di raccolta”, rilasciato o rinnovato dai Comuni dopo la frequenza di un corso obbligatorio di formazione o aggiornamento.