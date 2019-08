Il Salento si prepara a ospitare le reliquie di Sant’Antonio da Padova, oggi l’arrivo in Piazza Duomo

Tutto pronto a Monteroni di Lecce per l’arrivo del Sacro Reliquiario di Sant’Antonio da Padova e la sottoscrizione del Patto di Amicizia con la Città veneta.

Dal 3 al 5 agosto prossimo la cittadina salentina ospiterà il Sacro Reliquiario del “Santo dei Miracoli” e, per l’occasione, una delegazione del Comune di Padova sarà nel Salento per la firma del Patto di Amicizia tra le due Città, accomunate dal patrimonio antoniano.

Il passaggio delle reliquie antoniane è uno straordinario evento di grazia non solo per la Comunità monteronese, ma per l’intera Arcidiocesi. Non a caso la prima tappa, sarà oggi a Lecce, in Piazza Duomo, dove le reliquie saranno accolte dall’arcivescovo Michele Seccia e sosteranno in Episcopio.

Sant’Antonio è in assoluto una delle figure più amate della storia cristiana, le richieste di avere quelle reliquie giungono ai frati custodi della sua basilica in Veneto da ogni parte del mondo. La città di Monteroni ha ottenuto questo onore, dietro il quale è possibile vedere la precisa volontà del Santo di venire a far visita ai suoi devoti in Puglia.

Domani, invece, sabato 3 agosto, le reliquie saranno trasferite a Monteroni, con l’arrivo del Reliquiario del Santo alle ore 17.00 in Piazza S. Antonio e con la processione verso Piazza Falconieri, dove alla ore 18.00 si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Michele Seccia.

Si tratta di due resti sacri ex massa corporis estratte dalla tomba del Santo, custodite nella basilica di Padova, durante la ricognizione del 1981. Sono esposte in due preziosi reliquari: uno più piccolo e maneggevole, usato di solito per le benedizioni; l’altro invece uno splendido busto dorato, alto circa 75 cm e del peso di 17 kg. Entrambi i reliquari sono protagonisti della peregrinatio antoniana.

Alle ore 19.30, infine, presso il Palazzo Baronale, la sottoscrizione del Patto di Amicizia tra la Città di Monteroni e la Città di Padova.