Bari, quasi finito il reparto Covid in Fiera. Emiliano: “pronti per la terza ondata”

Passate le festività natalizie, l’ipotesi terza ondata si fa sempre più concreta ed i posti in terapia intensiva potrebbero non essere sufficienti a far fronte all’emergenza crescente. Non è passato molto dall’annuncio della costruzione di un reparto Covid nella Fiera del Levante a Bari, che aggiungerà molti, moltissimi posti necessari a far fronte all’emergenza sanitaria.

I lavori per la costruzione del reparto procedono incessantemente e tra pochissimo potrebbe essere pronto ed operativo, dando alla Puglia maggiore margine di manovra ed una nuova linea difensiva contro il Covid-19.

“Siamo vicini al completamento – ha scritto su facebook Michele Emiliano – un miracolo del lavoro pugliese che in poche settimane ha messo su un impianto di grandissima importanza per il futuro della salute dei pugliesi e soprattutto per fronteggiare l’emergenza covid in questo momento”.

È guardando ai prossimi mesi che il reparto assume rilevanza nel piano di gestione della pandemia. “Siamo pronti a fronteggiare anche la terza ondata”, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, ricordando che “Questo ovviamente non vuol dire che bisogna approfittare della zona gialla per, diciamo così, esagerare nei contatti umani. Dovete rimanere sempre molto attenti, portare le mascherine, lavarvi sempre le mani e soprattutto incontrare meno gente possibile e stare a casa il più possibile, sia per studiare sia per lavorare”.

La struttura è organizzata su undici moduli, per 152 posti letto, con reparto operatorio, attrezzature radiologiche e possibilità di flessibile riadattamento. La consegna è prevista il prossimo 16 gennaio.