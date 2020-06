La provincia di Lecce quasi Covid-free: ‘solo’ 11 gli attualmente positivi. Ecco i numeri della Asl

La situazione epidemiologica pugliese è ormai uscita dalla zona di pericolo in cui si trovava nei mesi scorsi e la Provincia di Lecce potrebbe presto ritrovarsi covid-free: sono ‘solo’ 11 le persone attualmente positive al Covid-19 in tutta la provincia. Di questi, sono 6 i ricoverati in ospedale. A fare i conti per il territorio salentino è l’Asl di Lecce che ha appena aggiornato i numeri dei contagi con un nuovo report.

Sono 8 casi in meno rispetto allo scorso 2 giugno che, invece, registrava 19 persone positive al coronavirus. Numeri ben lontani da quelli di marzo e aprile, mesi in cui è stata superata quota 300 di persone positive al netto di guariti e deceduti. In testa ai comuni che attualmente registrano la presenza di contagiati c’è il capoluogo leccese con ‘appena’ 2 persone ancora positive. Oltre a Lecce, sono 9 gli altri comuni che contano cittadini ancora positivi: Salice Salentino, Guagnano, Lizzanello, Leverano, Copertino, Corigliano d’Otranto, Scorrano, Collepasso e Racale.

Nessun positivo rimasto, invece, nella Rsa “La Fontanella” di Soleto, epicentro di uno dei focolai peggiori in Salento con ben 89 casi registrati dall’inizio della pandemia. Rispetto al 2 giugno, però, la Provincia di Lecce ha registrato altri 2 decessi, portando il numero complessivo di morti da 60 a 62.

Dall’inizio della pandemia sono stati 19.615 i tamponi effettuati in provincia di Lecce, numero comprensivo anche dei tamponi ripetuti per verificare l’avanzamento dell’infezione. Di questi 13.158 sono risultati negativi (il 96% dei test effettuati per la prima volta) e 520 positivi (circa il 4%).

I numeri comune per comune