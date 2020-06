Coronavirus, “allarme” rientrato: in Puglia oggi solo 1 nuovo caso e nessun decesso. Positivi 255

Dopo lo zero segnato per due giorni consecutivi, la Puglia è tornata a contare i nuovi casi di Coronavirus. Nel bollettino di ieri della Regione quattro tamponi erano risultati positivi su quasi 2.500 test per l’infezione effetti nelle ultime 24 ore. Due nella provincia di Brindisi, uno nella provincia di Bari e un altro relativo ad un residente fuori regione. Nessuno in provincia di Lecce, confermando il ‘mistero’ scoppiato nel reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce dove un paziente ricoverato era risultato positivo al tampone a cui era stato sottoposto prima delle dimissioni e negativo ad un secondo test.

Nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, le paure per un ritorno del virus vengono spazzate dei numero. Oggi un solo nuovo caso, registrato nella provincia di Foggia, su 2.246 tamponi.

Ottime notizie anche dal fronte dei decessi: nessuno oggi, per un totale complessivo delle vittime che resta a quota 538. I guariti, invece, sono 3.727, dei quali 52 nelle ultime 24h. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 255 (51 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.520 (su 158.828 test), così suddivisi a livello territoriale: