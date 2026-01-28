Brucia un’Alfa Romeo 159 a Ugento, indagano i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni

Vigili-fuoco-intervenuti-notte

Nella tarda serata di ieri, alle ore 23.15 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta nel Comune di Ugento  per un intervento di soccorso che ha riguardato l’incendio di un’autovettura,  Alfa Romeo 159.

All’arrivo dei Caschi Rossi, il mezzo completamente avvolto dalle fiamme, si trovava all’interno di un terreno in corrispondenza di via San Rocco.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto nell’immediato allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme  alla vegetazione circostante.

Sul posto erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri del Norm di Casarano  per gli adempimenti di competenza.

