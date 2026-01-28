Brucia un’Alfa Romeo 159 a Ugento, indagano i Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, alle ore 23.15 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta nel Comune di Ugento per un intervento di soccorso che ha riguardato l’incendio di un’autovettura, Alfa Romeo 159.
All’arrivo dei Caschi Rossi, il mezzo completamente avvolto dalle fiamme, si trovava all’interno di un terreno in corrispondenza di via San Rocco.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto nell’immediato allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante.
Sul posto erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri del Norm di Casarano per gli adempimenti di competenza.