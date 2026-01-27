A causa di un incidente rimane incastrato sotto un mezzo agricolo, in ospedale

E’ di un ferito trasportato in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca intorno le ore 18, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenute sulla Strada Provinciale 172, nel territorio di Spongano, a seguito della segnalazione di un grave incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo agricolo con rimorchio e un’autovettura. Il mezzo agricolo, fermo lungo la strada, è stato tamponato dall’autovettura, a seguito dell’urto un uomo è stato investito e, all’arrivo delle squadre, si trovava incastrato sotto una ruota del mezzo agricolo.

I Caschi Rossi hanno provveduto alle operazioni di sollevamento e messa in sicurezza del mezzo, oltre a estrarre persona rimasta incastrata, consentendo il successivo affidamento alle cure dei sanitari del 118.

Il paziente è stato poi trasportato presso l’ospedale di Tricase