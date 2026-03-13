Lecce, scatta il piano anti-speculazione sui carburanti. Sanzionati due distributori

Con le quotazioni internazionali del petrolio in rialzo e l’ombra di possibili manovre speculative dettate dalle tensioni in Medio Oriente, la città di Lecce alza lo scudo a difesa dei consumatori. Il Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Locale ha avviato un piano di monitoraggio straordinario sugli impianti di distribuzione di carburante, portando alla luce gravi irregolarità in due delle cinque strutture controllate lo scorso 10 marzo.

I controlli e le violazioni accertate

Mentre tre impianti sono risultati in regola, le criticità maggiori sono state rilevate in zona Stadio e sulla statale 101 Lecce-Lequile. In entrambi i casi, le forze dell’ordine hanno riscontrato violazioni ai decreti ministeriali (DM 17/01/2013 e DM 23/11/2012) che regolano la trasparenza dei prezzi verso l’utenza.

In Zona Stadio, gli agenti hanno trovato i display delle colonnine disattivati. Il prezzo “servito” veniva applicato tramite una tessera magnetica in possesso dell’operatore, con un supplemento di 0, 220 aero al litro indicato solo su un cartello cartaceo poco visibile, violando l’obbligo di comunicazione chiara.

Sulla Strada Statale 101 Lecce-Lequile, è stata riscontrata una discrepanza tra il prezzo esposto sul display e quello effettivamente applicato alla pompa (superiore a quello dichiarato), oltre a cartellonistica contraddittoria tra le modalità “self” e “servito”.

Per i titolari degli impianti è scattata una sanzione amministrativa di 1.032,00 euro ciascuno.

L’intervento non è un episodio isolato, ma l’inizio di una stretta decisa dall’Amministrazione comunale per prevenire rincari ingiustificati in un momento di crisi energetica globale.

“Abbiamo deciso di intervenire con determinazione per difendere i cittadini leccesi da ogni possibile forma di speculazione,” dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giancarlo Capoccia. “Non permetteremo che una crisi internazionale diventi il pretesto per rincari a danno della nostra comunità. Chi prova ad approfittarne troverà fermezza e controlli costanti.”

Anche il comandante della Polizia Locale, Donato Zacheo, ha confermato che l’attività di vigilanza proseguirà senza sosta nei prossimi giorni: “L’obiettivo è garantire trasparenza e una concorrenza leale tra gli operatori del settore, tutelando gli utenti in una fase di forte instabilità dei mercati.”