Auto in fiamme nella notte a Seclì, distrutta una Fiat Punto in via D’Annunzio

Notte di fuoco nel cuore del Salento. Intorno alle ore 00:05, un incendio ha scosso la tranquillità del comune di Seclì. Le fiamme hanno avvolto un’autovettura parcheggiata lungo la strada, precisamente in via D’Annunzio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ricevuta la segnalazione, è intervenuta immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, proveniente dal distaccamento di Gallipoli. All’arrivo, il rogo aveva già preso vigore, avvolgendo completamente il veicolo, una Fiat Punto.

Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero coinvolgere altri veicoli in sosta; mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando rischi per le abitazioni vicine e i passanti e bonificare il manto stradale dai detriti e dai liquidi infiammabili.

Nonostante l’efficacia dei soccorsi, l’autovettura è andata completamente distrutta.

Indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Nardò. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le procedure per identificare l’origine del rogo.

Al momento, le cause dell’incendio restano ancora in corso di accertamento. Non si esclude alcuna pista