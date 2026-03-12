Lecce, rapina all’amba in un kebab. Titolare colpito alla testa con il cassetto della cassa

È un risveglio amaro quello del quartiere universitario di Lecce. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4:00, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di viale dell’Università, zona solitamente frequentata da studenti e giovani. Il bersaglio del colpo è stato il locale “Kebab Faisal”.

La dinamica del colpo

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine e basate sulla testimonianza della vittima, un uomo si è introdotto nel locale con un obiettivo preciso: il denaro della cassa. Il malvivente avrebbe agito con estrema rapidità e decisione, puntando immediatamente al registratore di cassa nel tentativo di asportare l’intero cassetto contenente l’incasso della serata.

L’aggressione e la colluttazione

Il titolare dell’attività, presente al momento dell’irruzione, non è rimasto a guardare. Nel tentativo di difendere il proprio lavoro, ha cercato di opporsi al rapinatore, scatenando una colluttazione. Durante il corpo a corpo, il malvivente ha spintonato il proprietario, colpendolo duramente alla testa proprio con il cassetto metallico del registratore di cassa. Grazie a questa aggressione, il rapinatore è riuscito a divincolarsi e a fuggire rapidamente per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

L’allarme è scattato immediatamente. Una pattuglia della Polizia di Stato, giunta tempestivamente sul posto, ha setacciato l’area circostante ritrovando, poco distante dal locale, il cassetto della cassa di cui l’uomo si era sbarazzato durante la fuga. Tuttavia, il contenitore era ormai vuoto: il denaro era stato già prelevato.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale e degli impianti pubblici della zona per dare un volto all’aggressore.