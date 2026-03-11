Un Baobab per Ibram, l’istituto Galateo pianta il seme della memoria

La scuola non è solo il luogo dell’istruzione, ma una comunità viva che custodisce legami profondi, anche quando il destino li mette alla prova. Giovedì 12 marzo, presso il giardino del plesso “A. Galateo” di via Fontana, si terrà una cerimonia densa di significato: la piantumazione di un albero dedicato alla memoria di Ibram Diene, caro alunno prematuramente scomparso.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30, coinvolgendo attivamente studenti, docenti e istituzioni in un momento di raccoglimento collettivo. gli studenti della classe 1^F si ritroveranno nel giardino antistante la scuola per accogliere i familiari di Ibram; Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, i ragazzi del Progetto Coro eseguiranno un brano dedicato a Ibram, facendosi voce di tutta la comunità scolastica; gli alunni della 1^F e le famiglie condivideranno ricordi e riflessioni personali. Seguiranno gli interventi delle autorità locali infine, il momento centrale sarà preceduto da un intervento del Prof. Alfredo Foresta, per poi procedere alla messa a dimora dell’albero.

Un Baobab nel cuore di Santa Rosa

La scelta dell’albero non è casuale: gli studenti hanno scelto un piccolo Baobab, simbolo universale di forza, resilienza e radici profonde.

“Le sue radici rappresentano l’affetto che ci lega a lui, i suoi rami il coraggio dei nostri ragazzi nel guardare avanti,” commenta la scuola.

L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione corale. Un ringraziamento speciale va al quartiere Santa Rosa, alla comunità senegalese di Lecce e alle autorità presenti: il Prefetto Natalino Manno, il Sindaco Adriana Poli Bortone e i collaboratori della Lupiae Servizi, che hanno reso possibile l’intervento tecnico.

Questo Baobab, posizionato proprio all’ingresso dell’istituto, crescerà insieme agli studenti, ricordando a chiunque varchi quella soglia che il legame con Ibram resterà per sempre parte integrante della storia del Galateo.