Sicurezza nel Salento, il Questore emette Fogli di Via e Daspo. Giro di vite contro il degrado e la violenza

Continua senza sosta l’attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia di Stato di Lecce. Il Questore Giampietro Lionetti, sulla base delle istruttorie presentate dalla Divisione Anticrimine, ha firmato nelle ultime ore una serie di provvedimenti urgenti volti a contrastare la criminalità e i comportamenti antisociali che minacciano la sicurezza dei cittadini salentini.

Fogli di Via: allontanamenti a Parabita e Copertino

Le misure di prevenzione più severe hanno riguardato i comuni di Parabita e Copertino, dove sono stati emessi due Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno.

Parabita: Una donna di 34 anni, di origini brasiliane, è stata allontanata per due anni dal comune. La donna, con precedenti per reati contro la persona, era stata denunciata per procurato allarme dopo aver minacciato un commerciante e aver ammesso di voler deliberatamente arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Copertino: Un giovane di 27 anni residente a Monza è stato colpito da un Foglio di Via della durata di tre anni. L’uomo era stato segnalato ripetutamente per condotte moleste e bivacchi nel centro storico, in particolare presso i distributori automatici h24, creando forte disagio tra i residenti e i passanti.

Lotta alla violenza negli stadi: Daspo a Ruffano

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta anche sul fronte delle manifestazioni sportive. A seguito degli incidenti durante l’incontro di calcio ASD Ruffano – ASD Atletico Carmiano-Magliano, il Questore ha emesso un Daspo nei confronti di un 19enne di Ruffano.

Il giovane è stato identificato mentre lanciava petardi e fuochi d’artificio sul terreno di gioco da una posizione sopraelevata esterna allo stadio. Per un anno non potrà accedere a nessun impianto sportivo sul territorio nazionale, una misura necessaria per tutelare l’incolumità di atleti e tifosi.

Avviso Orale per un 24enne di Nardò

Infine, la Questura è intervenuta a Nardò con un Avviso Orale nei confronti di un 24enne già noto alle autorità. Il soggetto, con precedenti penali risalenti alla minore età e sospettato di trarre sostentamento da attività illecite, è stato formalmente invitato a cambiare condotta. In caso di nuove violazioni, scatteranno misure di prevenzione personali ancora più restrittive.