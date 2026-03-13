Assalto fallito al bancomat della Bcc di Leverano, la banda torna indietro per recuperare l’esplosivo

Un piano studiato nei minimi dettagli che si è concluso con un nulla di fatto, se non con un alto rischio per gli stessi malviventi. Nella notte tra ieri e oggi, un commando ha preso di mira lo sportello automatico della Bcc di piazza Fontana a Leverano, tentando di svaligiarlo con la tecnica della “marmotta”.

La dinamica: il brivido del ritorno sul posto

Le lancette avevano superato le 3.00, quando un’Alfa Romeo Giulietta di colore nero ha accostato nei pressi della filiale. Dalle prime ricostruzioni, alcune persone hanno inserito nelle bocchette dell’erogatore di banconote la “marmotta”.

Tuttavia, qualcosa nel meccanismo di innesco non ha funzionato: la deflagrazione non si è verificata, rendendo impossibile l’accesso al forziere. Dopo un primo momento di esitazione e la fuga precipitosa, la banda ha compiuto un gesto tanto audace quanto spericolato, i malviventi, infatti, sono tornati indietro e nonostante il rischio che l’ordigno potesse esplodere durante la rimozione o il trasporto all’interno dell’abitacolo, hanno recuperato la marmotta rimasta incastrata nello sportello per poi dileguarsi .

L’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme della filiale è scattato immediatamente, allertando le forze dell’ordine e le pattuglie dell’istituto di vigilanza Folgorpol. Al loro arrivo, però, dei criminali non vi era più traccia. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i primi rilievi tecnici sullo sportello automatico. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca.

