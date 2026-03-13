Scontro in via Gentile a Lecce, auto si ribalta dopo l’impatto. Ferito 52enne

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Lecce per un violento incidente stradale avvenuto in via Gentile. Intorno a mezzogiorno, per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, due vetture si sono scontrate violentemente all’altezza del civico 41.

L’impatto è stato talmente forte da far perdere il controllo a uno dei conducenti: una delle due auto coinvolte, infatti, si è ribaltata su un fianco al centro della carreggiata, bloccando il passaggio.

Ad avere la peggio nel sinistro è stato un uomo di 52 anni, alla guida di uno dei veicoli. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Il 52enne è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale; fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo è entrato in struttura con codice giallo.

L’intervento delle autorità e la viabilità

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco: hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli (uno dei quali presentava perdite di liquidi ed era alimentato a combustibile) e l’intera area circostante e gli agenti di Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.