Colonna dell’Osanna danneggiata Veglie, identificata e sanzionata una persona

Svolta nelle indagini sul danneggiamento del patrimonio storico comunale a Veglie. È stato individuato e sanzionato il conducente del veicolo che, nelle prime ore del mattino dello scorso 25 aprile 2026, ha urtato la base della storica colonna dell’Osanna, situata all’incrocio tra via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto e via Madonna dei Greci.

L’episodio è venuto alla luce nel pomeriggio del 26 aprile, quando il personale comunale, a seguito di un sopralluogo tecnico, ha documentato i vistosi danni riportati dal manufatto.

Le prime fasi della ricerca sono apparse subito complesse: alcuni testimoni oculari avevano riferito la presenza di un’autovettura di colore grigio metallizzato, ma nessuno era riuscito a rilevare o annotare il numero di targa prima che il mezzo si dileguasse.

A quel punto sono scattate le indagini serrate da parte della Polizia Locale. Gli agenti sono partiti dai pochi elementi raccolti sul posto: marca del veicolo; modello e colore

Incrociando questi dati con i sistemi informatici della motorizzazione e avviando una serie di verifiche mirate presso le officine e carrozzerie della zona (alla ricerca di auto compatibili con danni da impatto recenti), gli operatori sono riusciti a risalire alla targa esatta del mezzo e, di conseguenza, all’identità del proprietario.

Il conducente è stato invitato a presentarsi presso il Comando della Polizia Locale per fornire chiarimenti sul sinistro stradale. Messo davanti alle evidenze raccolte, l’uomo ha reso dichiarazioni verbalizzate, ammettendo tutte le proprie responsabilità.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e al risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico, all’uomo sono stati decurtati 4 punti dalla patente di guida.