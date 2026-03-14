Notte di fuoco nel Salento, due auto distrutte tra Galatina e Taurisano

Non si arresta l’ondata di incendi d’auto in provincia di Lecce. Tra la serata di ieri, venerdì 13 marzo, e le prime luci dell’alba di oggi, sabato 14 marzo 2026, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate in due distinti interventi per domare roghi che hanno distrutto altrettanti veicoli nel cuore del territorio salentino.

Il rogo a Galatina: fiamme nel condominio

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 21:40 nel Comune di Galatina. Una squadra del distaccamento di Maglie è intervenuta d’urgenza in via Salvo D’Acquisto, dove una Renault Twingo era stata avvolta dalle fiamme.

L’auto si trovava parcheggiata sotto il porticato di un complesso di edilizia residenziale pubblica. Il calore sprigionato dal rogo è stato così intenso da causare danni strutturali leggeri al solaio del porticato. Grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, si è evitato che l’incendio si propagasse agli appartamenti sovrastanti o ad altri veicoli. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per i primi rilievi.

Alba di fuoco a Taurisano, distrutta una Porsche

Poche ore dopo, alle 04:56, una seconda chiamata d’emergenza ha portato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase a Taurisano. In via Marco Polo, una Porsche Cayenne parcheggiata sulla pubblica via è stata completamente divorata dal fuoco.

Anche in questo caso, le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’area hanno permesso di mettere in sicurezza la zona, evitando il coinvolgimento delle abitazioni vicine. Per le indagini di rito sono intervenuti i Carabinieri.

Indagini in corso

In entrambi gli episodi, il personale tecnico dei Vigili del Fuoco non ha ancora stabilito con certezza l’origine dei roghi. Le cause sono attualmente in corso di accertamento e non si esclude alcuna pista.