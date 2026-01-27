Nasconde hashish e al momento del controllo si scaglia contro gli agenti, arrestato 17enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Giampietro Lionetti, ha proceduto al controllo di un minore già conosciuto alle forze dell’ordine.

Durante la verifica il giovane, che si accompagnava con un altro minore incensurato, ha manifestato un immotivato stato di agitazione e riluttanza, tanto da indurre gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Gallipoli ad approfondire l’accertamento.

Il 17enne, però, ha cominciato ad aggredire verbalmente e fisicamente i due poliziotti.

Durante l’aggressione, il ragazzo è riuscito a estrarre dalle parti intime un contenitore in vetro che che ha scagliato in direzione dell’altro minore per farlo allontanare con il suo contenuto e ha continuato a colpire al viso e al costato i due agenti che, con non poche difficoltà, sono riusciti a fermarlo.

Recuperato il vasetto in vetro, hanno constatato che all’interno erano contenute 7 dosi di hashish, confezionate in bustine di cellophane trasparente con chiusura adesiva, per un peso complessivo di gr. 8,10 pronte per la vendita e un pezzo di resina solida di colore giallino di concentrato di cannabis Bho (butane hash oil)” avvolto in un foglio di carta bianca traslucida.

Procedendo, poi, alla perquisizione personale e del mezzo, all’interno di un marsupio è stata rinvenuta la somma di euro 195 e, nel suo ciclomotore, un’ulteriore scaglia di resina solida di “concentrato di cannabis Bho”.

Dopo aver informato il Magistrato di turno presso Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, si è proceduto all’applicazione della misura precautelare degli arresti per aver commesso i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dopo l’udienza di convalida è stato condotto in misura cautelare presso una comunità penale.

Successivamente, i due agenti sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, da cui sono stati dimessi con una prognosi di 8 giorni ciascuno a causa delle contusioni varie.