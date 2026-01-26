Scoperti a violare gli arresti domiciliari, 36enne e 27enne finiscono in carcere

La costante vigilanza e la prontezza operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno segnato un punto importante per la legalità nelle ultime 24 ore. Grazie a due interventi, i militari sono riusciti a rintracciare e arrestare due persone che avevano violato la misura degli arresti domiciliari.

Il primo episodio ha visto protagonista un 36enne originario di Lecce, ma residente a Lizzanello. L’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (disposta lo scorso 24 ottobre 2025) con l’ausilio del braccialetto elettronico. Nella mattinata di oggi, il segnale di allarme del dispositivo è giunto alla Centrale Operativa 112, attivando immediatamente la macchina della ricerca che ha fatto sì che l’uomo sia stato intercettato lungo la Strada Provinciale 241. Fermato senza opporre resistenza, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

Non meno rilevante l’operazione condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. Durante un servizio di pattugliamento nel centro abitato di Squinzano, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato la presenza sospetta di un giovane in strada. Si trattava di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine e ristretto ai domiciliari nel comune di Guagnano per il reato di rapina. Trovandosi ingiustificatamente fuori dalla propria abitazione e in un comune differente da quello di detenzione, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza delle persone coinvolte dovrà essere accertata in sede di processo, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.