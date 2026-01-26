Pugno duro contro la pesca illegale, Guardia Costiera e Fiamme Gialle intensificano i controlli

I controlli proseguiranno per tutto il periodo invernale e saranno volti al contrasto delle attività illecite in ambito portuale e non, sempre a tutela del consumatore finale ed a garanzia della filiera commerciale.

Nell’ottica della tutela del consumatore finale e del controllo della filiera, proseguono le ispezioni anche relativamente agli esercizi commerciali sia al dettaglio che della grande distribuzione.

I Militari della Delegazione di Spiaggia di San Foca, hanno infatti elevato un’ulteriore sanzione per violazioni relative la tracciabilità dei prodotti ittici posti per la vendita al consumatore finale, nei confronti del titolare di un ristorante etnico, per importo di 1.500 euro e conseguente sequestro di circa 20 chilogrammi di prodotto ittico.