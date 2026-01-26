Galatone, notte di fuoco in Via Nizza. In fiamme l’auto di un ristoratore

Paura nel cuore della notte a Galatone. Un incendio ha carbonizzato una Fiat Freemont in via Nizza di proprietà di un ristoratore del luogo. Danneggiate anche le facciate dei palazzi vicini.

Sono stati i residenti, intorno alle 4.00, a richiedere l’intervento immediato dei soccorsi tramite il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli. Nonostante il rapido intervento, la vettura è andata completamente distrutta. I Caschi Rossi hanno lavorato per oltre un’ora per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli.

Al momento, non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’origine dolosa.

Le autorità stanno inoltre verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona di via Nizza, i cui filmati potrebbero aver ripreso l’autore (o gli autori) del gesto.