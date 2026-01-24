Il bilancio del 2025 dei Vigili del Fuoco tra emergenze e sicurezza nel Salento

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce archivia il 2025 consolidando il proprio ruolo di pilastro fondamentale per la sicurezza del territorio salentino. I dati diffusi delineano un anno di attività frenetica, segnato da oltre 10mila interventi e un impegno costante che spazia dal contrasto ai roghi boschivi alla sicurezza dei grandi eventi internazionali.

I Numeri dell’Operatività: un Anno di Soccorso Tecnico Urgente

Nel corso del 2025, il personale operativo ha gestito un totale di 10.215 interventi, traducendosi in circa 12.950 ore di lavoro sul campo. Questi numeri non sono semplici statistiche, ma rappresentano vite salvate, proprietà protette e un territorio monitorato h24.

Dettaglio degli Interventi 2025:

Incendi ed Esplosioni: 6.778 interventi (di cui 371 hanno riguardato autovetture).

Soccorso e Salvataggio a persone: 1.571 operazioni.

Incidenti Stradali: 420 interventi critici sulle arterie salentine.

Dissesti Statici: 220 verifiche strutturali.

Danni d’Acqua: 182 interventi per allagamenti e criticità idriche.

L’Emergenza Estiva: 53 Interventi al Giorno

Il periodo più critico si è confermato, come di consueto, il trimestre estivo. Tra giugno e agosto, la pressione operativa ha toccato picchi altissimi con 4.811 interventi complessivi.

L’emergenza incendi ha colpito duramente la provincia, interessando circa 10.000 ettari di superficie. La media di 53 interventi quotidiani durante l’estate evidenzia l’eccezionale sforzo organizzativo profuso per arginare le fiamme e proteggere il patrimonio naturalistico del Salento.

Sicurezza nei Grandi Eventi e Prevenzione

I Vigili del Fuoco non operano solo in emergenza, ma sono i registi della sicurezza preventiva. Nel 2025, il Comando di Lecce ha garantito 490 servizi di vigilanza antincendio durante manifestazioni di rilievo, tra cui la celebre Notte della Taranta.

Formazione e Pratiche Amministrative

Il supporto al tessuto produttivo e sociale è passato anche attraverso: