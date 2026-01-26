Sicurezza nel Salento, oltre 3.200 persone identificate nei controlli della Polizia

Il territorio salentino torna sotto la lente d’ingrandimento della Polizia di Stato. Anche per questa settimana, seguendo le direttive del Questore, sono stati attuati servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità diffusa.

L’operazione, che ha visto un impiego massiccio di forze, non si è limitata al capoluogo, ma ha esteso il suo raggio d’azione fino a Galatina e Otranto, monitorando con attenzione piazze, stazioni e zone sensibili.

I numeri dell’operazione: controlli a tappeto

Il bilancio complessivo delle attività riflette l’intensità dell’impegno profuso dagli agenti lungo tutto il territorio salentino:

3.237 persone identificate;

1.321 veicoli controllati;

Numerose verifiche amministrative presso esercizi commerciali.

A Lecce, l’attenzione si è concentrata in zone calde come Piazzetta Alleanza e la Stazione Ferroviaria, oltre a un monitoraggio capillare delle vie del centro (Via Marco Basseo, Via Cairoli, Via Paladini, tra le altre). Proprio durante questi controlli, un ristorante è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Misure di prevenzione e reati contrastati

La prevenzione resta il pilastro fondamentale della strategia della Questura. In questa settimana sono state emesse diverse misure restrittive per soggetti ritenuti socialmente pericolosi:

Avviso Orale per accoltellamento: Colpito un 55 di origine polacca residente a Collemeto, denunciato per lesioni pluriaggravate dopo aver ferito il proprio coinquilino con un coltello. Ulteriori Avvisi Orali: Emessi provvedimenti nei confronti di una donna di 29 anni di Martano e un uomo di 34 anni di Novoli.

Sventato incendio alla Stazione Ferroviaria

Uno degli interventi si è verificato il 22 gennaio presso il parcheggio FS Park della stazione di Lecce. Gli agenti della Polfer hanno bloccato un uomo di origine afgana (classe 1981) mentre tentava di appiccare il fuoco tra le auto in sosta utilizzando carta e legno. L’uomo, trovato in possesso di una pinza a punte acuminate, è stato denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.

Ordine pubblico: focus su Lecce-Lazio

Il weekend ha visto impegnata la Polizia anche sul fronte sportivo. Sabato 24 gennaio, in occasione del match di Serie A tra U.S. Lecce e S.S. Lazio allo stadio “Via del Mare”, il piano di gestione dell’ordine pubblico ha funzionato con successo.

Nonostante l’afflusso di tifosi, l’incontro si è svolto regolarmente e il deflusso del pubblico è avvenuto senza criticità, a dimostrazione dell’efficacia del coordinamento tra le forze in campo.