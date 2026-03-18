Controlli a Gallipoli, denunciati pusher bloccato dopo un inseguimento e 19enne armato di tirapugni

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio del territorio disposta dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno condotto un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, conclusosi con il deferimento a piede libero di due persone.
Il controllo tra i giovani e il sequestro dell’arma
L’attenzione della Squadra Volante si è concentrata inizialmente su un gruppo di giovani che stazionavano in un’area nota alle forze dell’ordine come piazza di spaccio e consumo di droghe.
Durante gli accertamenti, un ragazzo di 19 anni, originario di Brindisi ma residente a Gallipoli, è stato trovato in possesso di un tirapugni nascosto nella tasca del giubbino. Considerata la natura dell’oggetto, pronto all’uso per offendere, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Inseguimento a piedi e sequestro di cocaina
Parallelamente, sempre nel corso del servizio di pattugliamento, gli agenti hanno sorpreso un uomo di 40 anni, residente a Gallipoli, nell’atto di cedere una dose di stupefacente. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga, venendo però bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.
La successiva perquisizione, estesa anche al veicolo dell’uomo, ha permesso di rinvenire 11 involucri di cocaina, pronti per la vendita, per un peso totale di 3,5 grammi; n contenitore in plastica (tipo ovetto Kinder) utilizzato per occultare la droga e laa somma di 85 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.
Il quarantenne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.