Notte di paura per il maltempo nel Salento, decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Una notte di lavoro incessante per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. Tra ieri e oggi, l’intera provincia di Lecce è stata colpita da un’ondata di forte maltempo che ha messo a dura prova il dispositivo di soccorso dei Caschi Rossi. Le intense precipitazioni, accompagnate da raffiche di vento, hanno causato allagamenti e, soprattutto, il cedimento di diversi fusti arborei in vari centri abitati.

Tutte le squadre operative sono state mobilitate per far fronte alle numerose richieste giunte alla sala operativa del 115. L’obiettivo principale è stato la messa in sicurezza della viabilità e la rimozione degli ostacoli che impedivano la circolazione stradale, con particolare attenzione ai centri urbani dove la caduta degli alberi ha coinvolto proprietà private e veicoli.

Il bilancio dei danni: le zone più colpite

L’emergenza ha interessato l’intero territorio provinciale, ma alcuni episodi hanno richiesto interventi tecnici particolarmente complessi. A Lecce, in Via Capitano Ritucci, intorno alle ore 20:15 del 17 marzo, un grosso oleandro è crollato su un’auto in sosta. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni al veicolo sono ingenti; in Piazza Fortunato Cesari a Galatina, alle 21:21, la forza del vento ha abbattuto un altro albero nel cuore del comune galatinese, finendo anche in questo caso sopra un’autovettura parcheggiata e infine, verso le ore 05:57, nel capoluogo in Viale Leopardi, le squadre sono intervenute d’urgenza per un pino ad alto fusto pericolante. L’area è stata transennata per evitare rischi ai passanti e l’albero è stato messo in sicurezza per scongiurare il crollo sulla sede stradale.

Al momento la situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma resta alta l’allerta per il monitoraggio di cornicioni e strutture rese fragili dalle infiltrazioni d’acqua.