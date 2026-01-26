Maltempo nel Salento: oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e pali abbattuti

Il Salento fa i conti con l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito duramente la provincia di Lecce. Le forti raffiche di vento e le precipitazioni intense hanno richiesto un lavoro straordinario da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, impegnati in oltre 30 interventi su tutto il territorio per mettere in sicurezza strade e abitazioni.

I Comuni più colpiti dall’emergenza

Le avverse condizioni meteo non hanno risparmiato quasi nessun angolo della penisola salentina, ma le criticità maggiori si sono concentrate in alcuni centri specifici. Le squadre operative sono state mobilitate massicciamente nei seguenti comuni:

Lecce e hinterland ( Lequile, San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce );

Area del nord Salento ( Squinzano );

Zona centro-meridionale ( Corigliano d’Otranto );

Area ionica (Gallipoli, Nardò, Alezio).

Danni a infrastrutture e viabilità: la situazione

La furia degli elementi ha causato disagi significativi alla circolazione stradale e alla rete dei servizi. Gli interventi dei Vigili del Fuoco si sono resi necessari principalmente per:

Caduta di alberi e rami spezzati che hanno ostruito le carreggiate;

Cartelloni pubblicitari sradicati o pericolanti;

Pali Telecom e pali dell’illuminazione pubblica abbattuti, con conseguenti rischi per l’incolumità pubblica e potenziali interruzioni dei servizi.

Le squadre del 115 hanno lavorato incessantemente per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità, garantendo il ritorno in sicurezza per la cittadinanza nelle aree più colpite.