22 quintali di carne privi di etichettatura e tracciabilità, scatta il sequestro

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nas di Lecce hanno controllato un’azienda di lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari della provincia di Lecce.

In particolare, nel corso della verifica, i militari hanno constatato la presenza di circa ventidue quintali di carni di varia tipologia (vitello, ovino e pollame), già sezionate e pronte per la commercializzazione, sebbene prive di etichettatura e delle necessarie informazioni atte a garantire la tracciabilità/rintracciabilità alimentare.

Se immessi sul mercato, gli alimenti – non conformi – avrebbero costituito un potenziale rischio per la salute dei consumatori, ragione per cui, al termine delle attività di controllo, sono stati sottoposti a sequestro e al titolare dell’attività, segnalato alle Autorità, sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.