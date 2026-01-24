Smaltimento illecito di rifiuti nel Basso Salento, denunciato un imprenditore

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce hanno denunciato una persona per attività di gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Nell’ambito del contrasto ai reati ambientali, all’esito di un’attività investigativa, gli uomini delle Fiamme Gialle della Compagnia ddi Otranto hanno individuato un imprenditore, che opera nel settore della vendita e installazione di serramenti, che accumulava all’interno di un terreno agricolo sito nel comune di Santa Cesarea Terme, già teatro di violenti incendi durante il periodo estivo, i rifiuti provenienti dalla propria attività lavorativa, tra cui scarti di vetro, pvt e plastica, per poi incendiarli.

All’uomo, per il quale in attesa di sentenza di condanna definitiva trova applicazione il principio della presunzione di innocenza, è stato intimato di bonificare l’area e di ripristinare lo stato dei luoghi e comminata una sanzione pecuniaria di 6500 euro.