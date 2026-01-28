Notte di controlli dei Carabinieri nel Salento, arrestate quattro persone

Nel corso di una lunga e intensa attività di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno messo a segno quattro arresti, di cui due in flagranza di reato, nell’arco di poche ore, operando in modo coordinato tra capoluogo e hinterland e confermando una presenza costante e incisiva sul territorio.

La prima operazione si è svolta nella serata di ieri a Lecce, dove i militari della Sezione Radiomobile della compagnia del capoluogo hanno fermato un’autovettura. All’interno del veicolo, con a bordo quattro cittadini stranieri, hanno immediatamente avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire droga. Un uomo di 40 anni è stato trovato in possesso di più confezioni di marijuana, mentre un giovane di 26 anni trovato in possesso di altra droga, ha ammesso di averla acquistata poco prima. Un terzo, di 28 anni, è risultato coinvolto quale complice nella compravendita, mentre il quarto occupante del mezzo, di 37 anni, è stato ritenuto estraneo ai fatti. L’attività è proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del principale indagato, dove sono stati rinvenuti circa 500 grammi sempre di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 160 euro in contanti, ritenuti provento di una attività di spaccio. Il 40enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini, mentre il complice è stato deferito in stato di libertà.

Sempre nel corso della stessa serata, a Parabita, i militari della Stazione locale hanno portato a termine un’ulteriore operazione nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 62 anni e al deferimento in stato di libertà di una donna di 42 anni. Gli accertamenti, sviluppatisi attraverso perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, hanno consentito di rinvenire circa 100 grammi di hashish, nonché vario materiale utilizzato per il peso, il taglio e il confezionamento della sostanza, elementi ritenuti indicativi di una presunta attività di detenzione finalizzata allo spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di “Borgo San Nicola.