Scoperta costruzione abusiva in fondo rustico in zona tutelata, denunciato il proprietario

Sulla scia dell’operazione “Another Brick”, iniziata nell’aprile 2024 con ricognizioni in elicottero su tutto il Basso Salento, continua costantemente l’azione di contrasto dei Carabinieri Forestali agli abusi edilizi in aree naturali protette e zone tutelate dal vincolo paesaggistico, registrandosi ancora diversi episodi di abusi, con elusione parziale o totale di permessi ed autorizzazione, soprattutto nelle aree più nascoste e distanti dalla viabilità principale, e pertanto oggetto di particolare attenzione con controlli mirati e capillari.

L’ultimo episodio si è verificato in agro di Alliste, in località “Malaspina”, dove i Militari del Nucleo Forestaledi Gallipoli, con l’ausilio di un drone hanno individuato la presenza di un cantiere edile, dove erano in corso i lavori per la costruzione, in via di ultimazione, di un fabbricato in pietra monovano, della superficie di circa 20 metri quadri, addossato ad una tipica “pajara”. All’esterno era stato invece creato un piazzale con pietrisco livellato e spianato, per una superficie di circa 350 metri quadri.

I Carabinieri Forestali, dopo gli accertamenti, hanno verificato che, a corredo dei lavori in corso, non vi era alcun titolo edilizio (permesso di costruire), né tantomeno autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una zona vincolata inserita nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Per evitare l’ulteriore prosecuzione dell’attività illecita, i Militari hanno provveduto nell’immediatezza a sottoporre a sequestro preventivo tutta l’area di cantiere e al contempo a deferire alla Procura della Repubblica di Lecce il proprietario del terreno, nonché esecutore dei lavori.