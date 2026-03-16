Rapina a mano armata all’Eurobet di Trepuzzi, colpo da migliaia di euro euro e fuga in scooter

Serata di terrore quella di ieri a Trepuzzi. Intorno alle 20:30, è stato preso di mira il centro scommesse Eurobet sito in via Papa Giovanni XXIII. Il bilancio è di un bottino ingente, che si aggirerebbe intorno ai 7.000 euro, e molta paura tra i presenti.

La dinamica del colpo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, due persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale nel momento di massima affluenza serale. Uno dei rapinatori, armato di pistola, ha puntato l’arma contro le dipendenti, intimando la consegna immediata dell’incasso contenuto nel registratore di cassa.

Nonostante i momenti di forte tensione, non si registrano feriti: le operatrici, sotto shock, hanno assecondato le richieste dei malviventi per evitare tragiche conseguenze.

La fuga verso Squinzano

Una volta arraffato il denaro, i due sono fuggiti rapidamente a bordo di uno scooter di colore scuro. I testimoni riferiscono che il mezzo si sarebbe dileguato a folle velocità lungo la SS16, procedendo in direzione nord verso Squinzano.

Indagini in corso: al vaglio le telecamere

Sul luogo del delitto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le ricerche in tutta la zona.