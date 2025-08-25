Un successo di sicurezza e musica, “La Notte della Taranta” fa il pieno di pubblico e si conferma evento internazionale

L’ultimo fine settimana in provincia ha visto un’intensa attività e una gestione esemplare della sicurezza, culminata nel successo della Notte della Taranta. L’evento, ormai una vetrina internazionale per la cultura salentina, ha richiamato una folla di oltre 150.000 persone, confermandosi come un appuntamento imperdibile.

Il festival itinerante, con il suo mix di ritmi popolari salentini e ospiti internazionali, ha registrato un’affluenza straordinaria. Le prove generali di venerdì 22 agosto hanno accolto 70.000 spettatori, mentre la serata finale di sabato 23, trasmessa in diretta RAI, ha visto la partecipazione di ben 81.000 persone. Cifre che sottolineano la crescente fama dell’evento e la sua capacità di attrarre un pubblico vastissimo, sia locale che internazionale.

Il successo della manifestazione è il risultato di un’attenta e meticolosa pianificazione, avviata già nei mesi precedenti. I profili di safety e security sono stati discussi in diverse riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il piano operativo, elaborato dal Questore e coordinato dal Prefetto, ha garantito lo svolgimento sereno dell’evento.

Un’efficace collaborazione tra Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ASL, Enti locali, Enti proprietari delle infrastrutture stradali e ferroviarie e Croce Rossa Italiana ha permesso di gestire al meglio ogni aspetto. In particolare, la Croce Rossa ha allestito un ospedale da campo che ha gestito 306 interventi, senza registrare alcuna criticità.

Un elemento cruciale per la gestione dell’evento è stata la control room ad alta tecnologia, situata nel backstage, che ha permesso un rapido scambio di informazioni tra tutte le componenti del sistema di sicurezza.

Anche la viabilità è stata gestita con grande attenzione, con l’incremento dei mezzi pubblici e il potenziamento delle aree parcheggio. Queste misure hanno contribuito a un flusso ordinato del pubblico, sia in entrata che in uscita dall’area del concerto.

Il Prefetto Natalino Manno ha espresso la sua gratitudine a tutti gli operatori del sistema di sicurezza per l’impegno e lo spirito di sacrificio dimostrato. Il successo della Notte della Taranta 2025 non è solo un trionfo musicale, ma anche la prova tangibile del professionismo e della dedizione del personale del comparto sicurezza del Salento. Un esempio di efficienza e collaborazione che rafforza il legame di fiducia tra le istituzioni e la comunità locale.