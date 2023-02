Lido idruntino può mantenere la struttura tutto l’anno, respinto l’appello della Soprintendenza

Il lido Spiaggia Azzurra di Otranto può essere mantenuto per tutto l’anno. Irragionevole è, invece, la prescrizione di smontaggio a fine stagione estiva.

È questo il risultato della nuova sentenza pronunciata nella giornata di ieri dalla Sez. VII del Consiglio di Stato (Presidente Lipari, Estensore De Carlo).

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada, rigettando l’appello della Soprintendenza e accogliendo le tesi difensive dell’Avvocato Antonio Quinto rappresentante del lido idruntino, hanno evidenziato che le strutture esistenti non incidono in nessuno degli ambiti di particolare pregio naturalistico della zona dei laghi Alimini, dove insiste lo stabilimento balneare, con ciò confermando altresì le valutazioni che al riguardo erano già state espresse dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, riconosciuto un interesse concreto del privato a mantenere le strutture installate per l’intero anno solare poiché lo smontaggio delle opere a fine stagione balneare comporterebbe la necessità del reperimento di un magazzino di notevoli dimensioni dove stivare tutto il materiale e un notevole impegno all’inizio della nuova stagione per ricollocare le strutture sull’arenile.

“La decisione offre spunti di particolare interesse – ha dichiarato il legale dello stabilimento – perché mette l’accento, per un verso sulla mancanza di profili di concreto danno ambientale legati alla permanenza, per altro verso sulla esigenza, considerata altrettanto meritevole di tutela, di evitare una complessa attività che implica l’impiego di uomini e mezzi e che è inutilmente dispendiosa sotto il profilo patrimoniale.