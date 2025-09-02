Risorge la vecchia chiesetta di Santa Rosa, baluardo di solidarietà civile

Una casa di accoglienza per ammalati lì dove c’era una chiesa, una struttura moderna completamente riqualificata dove sorgeva il centro Matteo 25, fondato e amorevolmente coordinato da Piero Della Ducata.

Siamo nel rione Santa Rosa, nel cuore popolare della parrocchia più estesa della città, dove oggi non passano inosservati i lavori di ristrutturazione decisi e portati avanti dall’arcidiocesi metropolitana, e che nelle prossime settimane dovrebbero restituire un pezzo importante del nostro territorio. Negli anni 90 qui tanti giovani e non, con disabilità fisica e intellettiva, venivano seguiti con cura e passione civica.

Anima di questo percorso di promozione umana e cristiana sempre lui, Piero Della Ducata, uno che ti dà prima ancora che gli venga chiesto. Oggi Piero e i suoi tanti volontari gestiscono la mensa dei poveri di Santa Rosa dove ogni giorno senza tetto e cittadini in condizioni di miseria pranzano insieme, contando su pasti caldi, con tanto di primi, secondi, frutta e dessert.

Con il recupero della ex chiesa di Santa Rosa, siamo negli anni 50 quando ancora doveva sorgere l’attuale chiesa parrocchiale, oggi guidata dal parroco don Damiano Madaro, verrà sanata una ferita aperta da molti anni, ma il percorso è difficile e occorre il contributo di tutti, anche e soprattutto economico perché le situazioni di bisogno aumentano e al bisogno nessuno è immune.