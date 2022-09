Riabilitazione Implantare nell’era digitale, il Don Tonino Bello organizza la prima conferenza regionale

Si terrà all’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca il primo convegno regionale di Riabilitazione Implantare nell’era digitale, occasione in cui si discuterà dei più recenti sviluppi dell’ambito. Ad organizzare l’evento è l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Don Tonino Bello – Nino della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo, guidato dal dirigente scolastico Anna Lena Manca, in collaborazione con ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di laboratorio Odontotecnico) e ICC (Italy Continuing-Education Club). L’appuntamento con i nuovi sviluppi del settore è previsto per il 30 settembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.15 e il 1 ottobre dalle 9.00 alle 13.45.

A confrontarsi saranno i tecnici del settore, ma sarà un momento di crescita e apprendimento per gli studenti dell’indirizzo ‘Odontotecnico’ nell’ambito delle Arti Ausiliarie delle professioni Sanitarie.

L’evento è patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Castrignano del Capo, CAO (Coordinamento Albi Odontoiatri), ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), UNID (Associazione Nazionale Igienisti Dentali), ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di laboratorio Odontotecnico), ICC (Italy Continuing-Education Club) AIDI-PRO (Igienisti Dentali Italiani Associati per la Professione).

Il diploma di Odontotecnico

Gli studenti che decidono di intraprendere questo percorso, come tiene a ricordare la scuola, potranno intraprendere la professione di odontotecnico, svolgere attività commerciale come rappresentante di prodotti odontoiatrici/odontotecnici o lavorare presso strutture pubbliche o private del settore. Grazie alla formazione ricevuta durante il percorso scolastico e dopo aver sostenuto l’esame di abilitazione si può: realizzare un prodotto protesico; eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli su dispositivi di registrazione occlusiale; adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi