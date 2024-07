Riaperta al traffico la rotatoria tra la Lecce-San Cataldo e Via Cremona

Nella mattinata di oggi è stata riaperta al traffico la rotatoria tra la strada Lecce-San Cataldo e via Cremona.

Ieri mattina, infatti, hanno svolto un sopralluogo l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia, il comandante della Polizia locale, Donato Zacheo, il mobility mangaer Vincenzo De Lucia.

Assessore, dirigente e funzionario hanno hanno visitato anche zona antistante la stazione ferroviaria, dove hanno incontrato gli operatori della zona ai quali hanno comunicato gli interventi che possono essere realizzati, in questo periodo in cui ancora è allestito il cantiere, per agevolare i viaggiatori e gli accompagnatori, oltre che i residenti e i lavoratori dell’area. In particolare, sono stati individuati posti per i tassisti, uno stallo riservato all’hotel e numerosi posti auto per le auto sul lato destro di entrambe le corsie di viale Oronzo Quarta, tenendo conto del fatto che, fino al completamento del cantiere, non potranno transitare i pullman.

‘Ci siamo confrontati con tutti gli operatori – fa sapere l’assessore Capoccia – i quali hanno apprezzato le nostre proposte per andare incontro alle loro esigenze. Verificheremo costantemente l’efficacia dei provvedimenti, sempre dialogando con chi vive e lavora nella zona>.

Un sopralluogo è stato effettuato anche in viale XXV Luglio, dove il Comune sta prendendo in considerazione correttivi per migliorare la circolazione che, in alcuni periodi e in alcuni momenti della giornata, risulta particolarmente congestionata.