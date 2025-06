Riaperto a Lecce un tratto di Via Alvino

Ieri è stato completato il primo lotto dei lavori di rifacimento di via Alvino, nella parte che si affaccia direttamente sull’anfiteatro romano di piazza Sant’Oronzo.

“Abbiamo rispettato la tabella di marcia – dice il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla.

Come previsto e annunciato, abbiamo rimosso il cantiere il 16 giugno. L’intervento ha riguardato il rifacimento del basolato. Dopo l’indagine archeologica nell’area sottostante la strada, i basoli rimossi sono stati riposizionati. Il completamento nel termine previsto è un grande risultato perché, proprio in questo periodo estivo, consente ai turisti di poter ammirare l’anfiteatro, ai cittadini di vivere più agevolmente la zona, alle attività di lavorare con maggiore serenità”.

Per quanto riguarda il completamento del cantiere ricadente nell’area vicina dell’incrocio tra via Verdi, via Fazzi e via degli Acaya, è da dire che è stato posticipato a far data dal 15 settembre prossimo, su richiesta degli operatori commerciali della zona.