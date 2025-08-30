A Nardò riapre l’asilo nido di Via Mozart

Lunedì 1° settembre alle ore 9 a Nardò, sarà inaugurato il nuovo asilo nido di via Mozart.
Si tratta della seconda struttura scolastica in città per la fascia d’età 0-3 anni dopo quella di via Marinai d’Italia (la terza è in costruzione su un terreno alle spalle dell’ex Istituto Agrario su via Galatone).
L’immobile di via Mozart, oggetto di un profondo intervento di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza (finanziato con 975 mila euro di risorse del Pnrr), è stato affidato in gestione alla R.S.S.A. Santa Laura s.r.l. di Seclì e ospiterà 45 bambini dai tre mesi ai tre anni.
Con la cerimonia d’inaugurazione saranno contestualmente avviate le attività dell’asilo, che aprirà le porte per la prima volta ai piccolissimi ospiti.
Interverranno il sindaco Pippi Mellone, il vicesindaco Maria Grazia Sodero, l’assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti, l’assessore all’Istruzione Giulia Puglia e la consigliera delegata alle problematiche dell’infanzia e ai diritti dei bambini Maria Giulia Manieri-Elia.