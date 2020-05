San Cataldo, ripartono i lavori di potenziamento della rete fognaria. La consegna a fine anno

Dopo quelli che interessano il depuratore di Novoli e altri un po’ più ordinari che riguardano la manutenzione degli impianti, sono ripartiti nella giornata di oggi i cantieri di San Cataldo e Uggiano La Chiesa e Cannole.

Nella marina leccese, sono ripresi i lavori di scavo che consentiranno il potenziamento della rete fognaria. Le opere, finanziate con fondi FESR 2014-2020, per un importo di 4,2 milioni di euro, termineranno entro la fine dell’anno. Nello specifico, l’intervento consiste nella posa di 5,5 chilometri di nuove condotte fognarie presso la frazione del capoluogo e di circa 5 chilometri di rete al servizio dei Villaggi Sole, Dario e Adriatico.

Uggiano la Chiesa

Cantiere aperto anche a Uggiano la Chiesa per il completamento del servizio idrico e fognario. L’intervento, per un importo di 2 milioni di euro, finanziato anch’esso dalla Regione Puglia con fondi POR 2014-2020, prevede la realizzazione di 2,5 chilometri di rete idrica e 3,5 chilometri di nuovi tronchi fognari, con annesso impianto di sollevamento. La fine dei lavori è prevista per gennaio 2021.

Cannole

Sempre in questi giorni sono ripresi i lavori di completamento del servizio idrico e fognario anche sull’abitato di Cannole. Il progetto, per un valore complessivo 1 milione di euro, prevede la realizzazione di 1,5 chilometri di rete idrica e circa 300 metri di rete fognaria. Il termine dei lavori è previsto settembre prossimo.

I lavori erano stati sospesi per implementare ulteriori misure di sicurezza. I cantieri sono così ripartiti in assoluta sicurezza, seguendo le disposizioni del Governo, in particolare il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”.

Prima della ripresa delle opere sono stati opportunamente adeguati i piani di sicurezza ed è stata effettuata una attenta informazione di tutte le persone coinvolte anche mediante azioni di coordinamento, al fine di minimizzare i rischi da potenziale contagio.

Tra le misure adottate, la misurazione giornaliera della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso in cantiere, la dotazione dei necessari dispositivi di protezione indiviaduale, gel igienizzante per le mani, mascherine, la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica degli ambienti e dei mezzi di lavoro.