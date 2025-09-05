Dopo due mesi, riapre in anticipo il ponte di San Cesario

Domani mattina, sabato 6 settembre, con 9 giorno di anticipo rispetto al termine dei lavori fissato per il 15 settembre, riaprirà al transito il ponte di San Cesario. L’opera è stata oggetto di un importante intervento di recupero conservativo, impermeabilizzazione e consolidamento strutturale, che ne ha restituito piena sicurezza e funzionalità. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’apertura di un cantiere della società Rete Ferroviaria italiana per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla tratta Lecce-Surbo-fascio merci.

L’intervento, programmato tra il 30 giugno e il 15 settembre, è stato pianificato con attenzione proprio per limitare al massimo i disagi: la scelta di concentrare i lavori nei mesi estivi, evitando l’autunno in cui il ponte è attraversato quotidianamente dai bus scolastici, si è rivelata quella giusta.

«Esprimo profonda soddisfazione per un risultato che considero importante non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per la nostra comunità – dice l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia. I lavori non solo sono stati portati a termine con qualità e cura, ma sono stati conclusi con una rapidità che ci permette di restituire quest’opera fondamentale ai cittadini con largo anticipo. Questo traguardo è motivo di orgoglio, perché dimostra che quando si uniscono competenza, impegno e organizzazione si possono raggiungere obiettivi che sembravano difficili. Restituire il ponte in anticipo significa ridare normalità e semplificare la vita quotidiana a migliaia di cittadini, lavoratori e studenti che ogni giorno percorrono questa arteria strategica. Un ringraziamento speciale va agli uffici del Settore Mobilità, alla Polizia Locale e, soprattutto, ai cittadini leccesi, ma non solo, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Hanno compreso l’importanza e l’urgenza di questo intervento e saputo pazientare, mostrando maturità e collaborazione>.