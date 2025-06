Riapre a settembre l’asilo nido di Via Mozart a Nardò, come usufruire delle agevolazioni

A settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, sarà attivo l’asilo nido di via Mozart a Nardò, oggetto di un profondo intervento di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza, finanziato con 975 mila euro di risorse del Pnrr.

La struttura, ospiterà 45 bambini dai tre mesi ai tre anni, divisi in classe di lattanti (da tre a 12 mesi), semidivezzi (da 12 a 23 mesi) e divezzi (da 24 mesi a tre anni).

Come ogni anno, la Regione Puglia mette a disposizione delle famiglie i “buoni educativi per minori da zero a tre anni” che consentono di usufruire di tariffe progressivamente agevolate (in relazione all’Isee del nucleo familiare) per la frequenza degli asili nido.

Possono presentare istanza di “buoni educativi” le famiglie con Isee non superiore a 75 mila euro. Nell’avviso della Regione Puglia in fase di pubblicazione saranno indicate le fasce di Isee e le rispettive quote di compartecipazione da parte delle famiglie (indicativamente sarà gratuito per Isee fino a 3 mila euro).

L’invio delle istanze sarà possibile dalle ore 12 di domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 12 del 25 luglio e l’assegnazione del posto non avviene in ordine di presentazione, ma esclusivamente in base ai criteri di priorità stabiliti nell’avviso (continuità, fratellanza, Isee, ecc.).

Il bando contempla la possibilità che a presentare istanza in nome e per conto delle famiglie sia un “utente facilitatore”, che in questo caso è il soggetto gestore R.S.S.A. Santa Laura. Per cui, è possibile contattare il responsabile Roberto Fulgido al numero 348 9191218 per procedere alla pre-iscrizione all’asilo e (per le famiglie con Isee non superiore a 75 mila euro) all’inoltro dell’istanza per i “buoni educativi”.

“A settembre – dice l’assessore al Welfare Maria Grazia Sodero – l’asilo nido di via Mozart affiancherà quello di via Marinai d’Italia per accogliere i piccolissimi neretini di età compresa tra tre mesi a tre anni. L’invito alle famiglie è quello di sfruttare i ‘buoni educativi’ della Regione Puglia, che permettono la frequenza a tariffe agevolate, soprattutto per le famiglie con Isee più basso”.

Va sottolineato che sono in corso i lavori per la realizzazione del terzo asilo nido in città (il primo, già in funzione, è quello di via Marinai d’Italia), che sta sorgendo su un terreno alle spalle dell’ex Istituto Agrario su via Galatone. Ospiterà altri 60 bambini da tre mesi a tre anni. Anche in questo caso si tratta di un finanziamento Pnrr da 1 milione e 700 mila euro. Dal 2016 ad oggi i posti negli asili nido in città sono passati da zero a circa 200.