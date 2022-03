Lecce, riaperta Via Silvio Pellico. Il taglio del nastro con residenti e commercianti del quartiere

Con un simbolico taglio del nastro con residenti e commercianti del quartiere, l’Amministrazione comunale ha riaperto la strada che connette via Silvio Pellico con via Cavalieri di Vittorio Veneto, che così diventata pubblica. In questo modo, si rompe dopo 15 anni, l’isolamento urbanistico che ha penalizzato chi vive e lavora in quella zona di San Pio.

La nuova strada sarà denominata via Libero Grassi e permetterà agli abitanti del quartiere di raggiungere la Chiesa Santa Maria della Porta, le attività commerciali, le scuole e le poste senza dover effettuare un lungo giro.

Dopo un lungo contenzioso giudiziario che ha origine nel 2007, si è proceduto prima, in Consiglio comunale, alla variante urbanistica svincolando il destino della strada da quello del cantiere al quale era legata e poi, grazie alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, alla conseguente acquisizione al patrimonio comunale che ha fatto seguito ad un accordo per la cessione intercorso con la famiglia ex proprietaria della strada.

Nelle prossime settimane, sulla base del progetto definitivo, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per l’anno 2022, partiranno i lavori per dotare la strada di un nuovo manto stradale, di marciapiedi, di un impianto di pubblica illuminazione composto da tre pali e della segnaletica stradale orizzontale e verticale.