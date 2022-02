‘Datemi quell’immobile chiuso di Via Baracca e lo trasformerò in un centro per i nostri giovani’. La lettera ad Arca Sud Salento

“Datemi la possibilità di utilizzare quell’immobile in disuso sito al civico 5 di via Francesco Baracca a Campi Salentina e lo trasformerò in un centro ricreativo per i giovani della nostra città dove potersi incontrare, parlare, discutere, confrontarsi e perchè no anche evitare di finire in qualche brutto giro a causa di qualche cattiva amicizia”.

E’ questo l’appello che lancia ad Arca Sud Salento Piero Capraro, 42enne di Campi Salentina tramite l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri.

Una proposta dall’altissimo valore sociale che deriva da una considerazione altrettanto nobile: ‘Non ho un lavoro, sono un padre di famiglia come tanti altri e ricevo un piccolo aiuto dallo stato attraverso il Reddito di Cittadinanza. Ecco, mi piacerebbe poter ricambiare per quel sostegno che ricevo in attesa di trovare un’occupazione stabile che mi consenta di poter guadagnare con le mie forze per mantenere la mia famiglia. Nell’attesa mi piacerebbe darmi da fare per la mia collettività. In Via Baracca c’è quell’immobile non utilizzato. Perchè non trasformarlo in una sede in cui i giovani possano finalmente incontrarsi? Ne abbiamo bisogno, come credo ne abbiano bisogno tutte le periferie delle città italiane. Sarebbe un bel segnale e io mi sentirei ancora più utile”.

Parole che toccano quelle di Piero che vorrebbe soltanto ricambiare il sostegno che riceve dalla collettività attraverso il Reddito di Cittadinanza, proprio nello spirito di quel provvedimento che così all’inizio era stato pensato.

Per questo nei prossimi giorni presenterà ad Arca Sud Salento richiesta di assegnazione dell’immobile al fine di insediare un centro per i giovani della città.