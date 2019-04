“Ha dato lustro alla nostra terra”, consegnato all’astrofisica Silvia Protopapa il riconoscimento di Palazzo dei Celestini

«Un piccolo riconoscimento per una donna che, con il suo impegno e la sua passione, ha dato lustro alla nostra terra». Con queste parole, il presidente della Provincia Stefano Minerva ha consegnato alla celebre astrofisica, Silvia Protopapa il riconoscimento per meriti professionali fortemente voluto da Palazzo dei Celestini.

La coinvolgente cerimonia si è svolta, come da programma, al Liceo “Vallone” a Galatina, città in cui la giovane scienziata è nata e dove è cresciuta fino al conseguimento della laurea in Fisica all’Università del Salento, con una votazione di 110 e lode, più plauso. L’auditorium era gremito in ogni ordine di posto. Erano tutti lì, per ascoltare la relazione della giovane salentina dal titolo «Un viaggio nelle tenebre del Sistema Solare». Un resoconto coinvolgente seguito da un dialogo con i tantissimi studenti, docenti e dirigenti presenti, anche di altre scuole. Anche il Liceo “Vallone” da lei frequentato ha voluto renderle omaggio con la consegna di un attestato.

La cerimonia in onore di Silvia Protopapa proseguirà nel pomeriggio, coinvolgendo tutta la comunità galatinese e numerose associazioni culturali, sociali e sportive presenti sul territorio. Alle ore 18.30, presso il Cinema Tartaro, interverranno il prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il sindaco di Galatina Marcello Pasquale Amante e il direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce Alessandro Pellegrini.

Seguirà una nuova relazione di Silvia Protopapa dal titolo «La sonda New Horizons ai confini del sistema Solare». Anche in questo caso, l’ospite dialogherà con il pubblico. Al termine, il primo cittadino di Galatina consegnerà un attestato all’illustre concittadina. Tanti riconoscimenti per dire grazie all’astrofisica, attualmente principale ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Spaziali del prestigioso Istituto di Ricerca in Boulder nello Stato del Colorado (USA), nonché co-Investigator della missione spaziale New Horizons Kuiper Belt Extended Mission della NASA.

Le due iniziative rientrano nel progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, promosso dalla Provincia di Lecce e realizzato da Gianni Podo che ha, fra i diversi obiettivi, quello di riconoscere i meriti professionali ai salentini di successo e, allo stesso tempo, offrire ai giovani ed alla comunità salentina stimoli e positivi modelli di riferimento cui ispirarsi per il proprio percorso formativo, professionale ed umano.

Intanto, giovedì 12 aprile, il presidente della Provincia Stefano Minerva accoglierà Silvia Protopapa nella sede della Presidenza a Palazzo Adorno, dove la scienziata salentina sarà la prima ospite illustre dell’Ente provinciale a firmare il Libro d’onore, appena istituito proprio per raccogliere le firme e custodire le testimonianze di ospiti importanti che, attraverso la loro presenza in occasioni speciali e la loro collaborazione con l’Ente, lasciano un segno nella sua storia istituzionale.