‘Una sfida personale divenuta impegno civico’, la presidente Metsola omaggia Maria De Giovanni

Il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Maria De Giovanni se l’era guadagnato sul campo per la tenacia, l’impegno e la sensibilità con cui negli anni aveva trasformato una debolezza del fisico, la sclerosi multipla, in un potenziamento e in un innalzamento della persona al punto di diventare un esempio per tutti, a cominciare dalle giovane generazioni. Ma oggi il cerchio è come se si chiudesse, visto l’alto riconoscimento ricevuto al Parlamento Europeo di Bruxelles dove perfino la Presidente, Roberta Metsola, l’ha citata in un suo intervento, complimentandosi per il coraggio, un coraggio tutto femminile, un coraggio tutto italiano.

Le parole della Presidente dell’ Europarlamento Roberta Metsola

“Voglio rivolgere un saluto particolare a Maria De Giovanni, presidente dell’associazione Sunrise Onlus e Commendatore al merito della Repubblica Italiana, una donna coraggiosa che ha trasformato la sua sfida personale in un meraviglioso strumento di impegno civico e sociale”

Un ritorno quello della De Giovanni nella casa istituzionale europea su invito della Europarlamentare salentina Chiara Gemma di Fratelli d’Italia, che ha organizzato l’ evento: ‘Storie alla ribalta, diamo voce alle donne’.

Le parole di Maria De Giovanni

“Sono felice di aver partecipato a questo evento molto significativo- racconta Maria De Giovanni in una nota inviata alle redazioni giornalistiche -. La forza delle donne vince sicuramente ogni avversità. Fare rete per ottenere obiettivi comuni: con questo spirito di condivisione mi preme rimarcare il fatto di essere donna tra le donne, creando condivisione. Il mio ringraziamento particolare è rivolto sia all’onorevole Chiara Gemma che alla Presidente Metsola’ .