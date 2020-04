Anche i rider di Deliveroo-Lecce tra i super eroi dell’emergenza CoViD-19: generosità e impegno

I rider Deliveroo di Lecce, non si sono fermati per un solo istante, intensificano lavoro, impegno e raddoppiano il cuore.

Senza risparmiarsi e seguendo tutte le indicazioni a tutela della propria salute e di quella dei cittadini, hanno continuato, e continueranno ancora, a correre da un lato all’altro della città per garantire le consegne a domicilio.

Ma il loro impegno non si è fermato al lavoro che regolarmente continuano a svolgere. Nel loro piccolo hanno voluto dimostrare con un gesto di generosità, la loro presenza accanto ai cittadini più deboli.

Così, grazie alla solidarietà di questi rider, l’associazione “Angeli di Quartiere” di Lecce ha ricevuto prodotti di prima necessità da consegnare alle famiglie che in questo periodo soffrono particolarmente le difficoltà.

Deliveroo Lecce, un servizio di pubblica utilità

I rider di Deliveroo sono tra quelle figure che abbiamo imparato ad apprezzare per la loro attività che rappresenta indubbiamente uno di quei servizi di pubblica utilità che in un momento di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, risulta fondamentale.

Deliveroo si occupa di consegne a domicilio dalle attività commerciali che si appoggiano sulla piattaforma e che in questo periodo funzionano per il solo servizio d’asporto.

Corrono il rischio ogni giorno ma lo fanno con amore e speranza che questo periodo possa finire presto. Utilizzano tutte le misure di protezione e operano in sicurezza grazie alla consegna senza contatto.

Di fatto il cliente che ordina ritira l’ordine all’interno dello zaino aperto mentre i rider stanno a distanza di oltre 1 metro.

Un gesto di speranza che esprime l’augurio dei rider di Deliveroo Lecce per una Pasqua più serena e spensierata a tutte le famiglie, soprattutto a quelle più in difficoltà.