Carta di Identità Elettronica e tessere elettorali, a Nardò arrivano gli open-day

Al fine di facilitare il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche e la consegna delle tessere elettorali ai giovani neo-diciottenni o ai nuovi residenti nel comune di Nardò, che non hanno la possibilità di recarsi presso gli sportelli degli uffici comunali durante i normali giorni di apertura, l’ufficio Servizi Demografici sarà aperto in via straordinaria nei giorni di domenica 19 gennaio, domenica 16 marzo e domenica 18 maggio, sempre dalle ore 9 alle 12:30.

In queste giornate, sarà possibile rinnovare la propria Carta di Identità in modo semplice e veloce, senza necessità di prenotazione. Inoltre, sarà possibile ricevere informazioni sul tema della donazione degli organi, grazie alla presenza di personale medico specializzato.

Durante le stesse aperture straordinarie, i neo-diciottenni e i nuovi residenti provenienti da altri comuni potranno ritirare la tessera elettorale, evitando le lunghe attese che si verificano in prossimità delle elezioni.

Per ulteriori informazioni, basta contattare i Servizi Demografici ai numeri di telefono 0833 838810, 838811, 838813 e 838814.